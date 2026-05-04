Le second passeport le plus abordable au monde : Citoyenneté en 45 jours

À propos du programme d'immigration

Alors que les pays des Caraïbes augmentent leurs tarifs à plus de 200 000 $, São Tomé-et-Príncipe offre une opportunité unique à ceux qui privilégient le pragmatisme et la rapidité. C'est la voie la plus rapide vers la citoyenneté officielle en 2026.

Pourquoi c'est une opportunité exceptionnelle :

Investissement minimal : Seulement 90 000 $ pour un demandeur unique.

Forfait familial : Seulement 100 000 $ pour le pack « Investisseur + 3 membres de la famille ».

Délais records : Approbation et certificat de naturalisation en 6 semaines.

Zéro Présence : Toute la procédure — du dépôt du dossier à la réception du passeport — est 100 % à distance.

Utilité de ce passeport :

Plan B : Un document de secours fiable d'un État politiquement neutre.

Conformité bancaire : Facilitation de l'ouverture de comptes et de l'enregistrement de sociétés internationales.

Optimisation fiscale : 0 % d'impôt sur les revenus mondiaux, les successions et la fortune pour les non-résidents.

Profitez des tarifs de lancement dès maintenant.