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Le second passeport le plus abordable au monde : Citoyenneté en 45 jours

Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe
Durée du processus: depuis 45 days
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Le second passeport le plus abordable au monde : Citoyenneté en 45 jours
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À propos du programme d'immigration

Alors que les pays des Caraïbes augmentent leurs tarifs à plus de 200 000 $, São Tomé-et-Príncipe offre une opportunité unique à ceux qui privilégient le pragmatisme et la rapidité. C'est la voie la plus rapide vers la citoyenneté officielle en 2026.

Pourquoi c'est une opportunité exceptionnelle :

  • Investissement minimal : Seulement 90 000 $ pour un demandeur unique.

  • Forfait familial : Seulement 100 000 $ pour le pack « Investisseur + 3 membres de la famille ».

  • Délais records : Approbation et certificat de naturalisation en 6 semaines.

  • Zéro Présence : Toute la procédure — du dépôt du dossier à la réception du passeport — est 100 % à distance.

Utilité de ce passeport :

  • Plan B : Un document de secours fiable d'un État politiquement neutre.

  • Conformité bancaire : Facilitation de l'ouverture de comptes et de l'enregistrement de sociétés internationales.

  • Optimisation fiscale : 0 % d'impôt sur les revenus mondiaux, les successions et la fortune pour les non-résidents.

Profitez des tarifs de lancement dès maintenant.

Avantages
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