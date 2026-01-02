Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Vyborgsky District, Russie

Chalet 5 chambres dans Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
Chalet 5 chambres
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
Nombre de pièces 5
Surface 218 m²
Nombre d'étages 2
Art. 81628655. Un complexe manoir unique, la 1ère ligne de Pioneer Island, dans un lieu pitt…
$505,198
