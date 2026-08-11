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Entrepôts à vendre en Vyborgsky District, Russie

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Entrepôt 2 113 m² dans Vyborg, Russie
Entrepôt 2 113 m²
Vyborg, Russie
Surface 2 113 m²
Sol 1
La base de production et d'entrepôt de Vyborg est proposée à la vente. Situation pratique et…
$1,15M
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