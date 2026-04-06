Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Voskresensky District
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Voskresensky District, Russie

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Entrepôt 2 200 m² dans Voskresensky District, Russie
Entrepôt 2 200 m²
Voskresensky District, Russie
Surface 2 200 m²
Sol 1
entrepôt réfrigéré avec chambres de maturation. Entrepôt de classe A. Année de mise en servi…
$31,096
Laisser une demande
Entrepôt 4 500 m² dans Voskresensky District, Russie
Entrepôt 4 500 m²
Voskresensky District, Russie
Surface 4 500 m²
Sol 1
Locations Lieux de production Hauteur du plafond 8-10 m La porte est à 0. Sol en béton, char…
$11,194
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller