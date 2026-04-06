Entrepôts à vendre en Venyovsky District, Russie

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Entrepôt 5 000 m² dans Mordvesskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 5 000 m²
Sol 1
Bâtiment de production chauffé - 2 910 m2. Bâtiment administratif et ménager - 1 110 m2. Le …
$24,877
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Entrepôt 5 000 m² dans Mordvesskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 5 000 m²
Sol 1
Bâtiment de production chauffé - 2 910 m2. Bâtiment administratif et ménager - 1 110 m2. Le …
$2,61M
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