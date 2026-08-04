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Appartements avec jardin à vendre en District fédéral de l'Oural, Russie

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Appartement 1 chambre dans Tioumen, Russie
Appartement 1 chambre
Tioumen, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 12/13
Je vendrai un appartement avec une belle rénovation moderne. La région est développée, près …
$94,075
T.V.A.
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