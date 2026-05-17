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Villas à vendre en Oblast de Tver, Russie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Staritsky District, Russie
Villa 3 chambres
Staritsky District, Russie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
Nouvelle villa de trois étages (construite en 2010) dans une ville tranquille de Barskaya Ri…
$293,075
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