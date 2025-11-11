Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Svetlovskij gorodskoj okrug
  4. Location longue durée
  5. Propriété commerciale

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Svetlovskij gorodskoj okrug, Russie

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 78 m² dans Svetly, Russie
Propriété commerciale 78 m²
Svetly, Russie
Surface 78 m²
Sol 1/1
Je propose à la location des locaux non résidentiels de 78 m2, au premier étage, l'immeuble …
$851
par mois
Propriété commerciale 245 m² dans Svetly, Russie
Propriété commerciale 245 m²
Svetly, Russie
Surface 245 m²
Sol 1/1
General-purpose premises Densely populated area of ​​the city of Svetly, Kaliningrad region …
$3,083
par mois
