Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Svetlovskij gorodskoj okrug
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Svetlovskij gorodskoj okrug, Russie

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Svetlovskij gorodskoj okrug, Russie
Maison
Svetlovskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 230 m²
Immeuble résidentiel, salle de bains et elling à vendre avec accès au canal de Kaliningrad. …
$333,445
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Svetlovskij gorodskoj okrug, Russie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller