Appartements à vendre en Svetlovskij gorodskoj okrug, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Svetly, Russie
Appartement 1 chambre
Svetly, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 2/5
Die Gesamtfläche beträgt 52,8 m2, die Zimmer sind isoliert und zu beiden Seeten von 17 und 1…
$46,119
