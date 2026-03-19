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Location courte durée studios en Svetlogorskij gorodskoj okrug, Russie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Svetlogorsk, Russie
Studio 1 chambre
Svetlogorsk, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 4/52
Studio avec vue panoramique sur la mer • Zone 46 m2 • Places de couchage 3Pavlov Design Stud…
$146
par nuit
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Agence
PAVLOV
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Русский
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