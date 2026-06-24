Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Svetlogorskij gorodskoj okrug
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en Svetlogorskij gorodskoj okrug, Russie

;
Svetlogorsk
25
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Svetlogorsk, Russie
Appartement
Svetlogorsk, Russie
Surface 53 m²
Nous offrons à votre attention un appartement dans le centre de Svetlogorsk avec une vue sur…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Svetlogorskij gorodskoj okrug, Russie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller