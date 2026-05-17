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Maisons à vendre en Staritsky District, Russie

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4 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Staritsky District, Russie
Maison 3 chambres
Staritsky District, Russie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 278 m²
Nombre d'étages 2
A vendre une maison avec piscine sur la première ligne dans le village d'Uteha. La maison es…
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Maison 5 chambres dans Staritsky District, Russie
Maison 5 chambres
Staritsky District, Russie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 3
Maison au confort A vendre une maison de luxe à Utekha, dispose de grandes terrasses, qui of…
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Villa 3 chambres dans Staritsky District, Russie
Villa 3 chambres
Staritsky District, Russie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
Nouvelle villa de trois étages (construite en 2010) dans une ville tranquille de Barskaya Ri…
$293,075
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AdriastarAdriastar
Maison 3 chambres dans Staritsky District, Russie
Maison 3 chambres
Staritsky District, Russie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
Nombre d'étages 3
Maison en première ligne A vendre maison sur la première ligne, qui est situé en Utekh. La m…
$586,150
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Bon marché
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