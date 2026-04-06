Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Solnechnogorsky District
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Solnechnogorsky District, Russie

Solnechnogorsk
3
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
65 propriétés total trouvé
Entrepôt 982 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 982 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 982 m²
Sol 1
Lumière Vente de locaux isolés dans la classe "A" du complexe de production et d'entrepôt N…
$2,00M
Laisser une demande
Entrepôt 4 465 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 4 465 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 4 465 m²
Sol 1
Vente de locaux isolés dans la catégorie complexe de production et d'entrepôt "B+" Nous off…
$9,44M
Laisser une demande
Entrepôt 9 000 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 9 000 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 9 000 m²
Sol 1
Votre entreprise mérite mieux ! Nous offrons à la location des entrepôts modernes d'une supe…
$167,917
Laisser une demande
Entrepôt 10 474 m² dans Esipovo, Russie
Entrepôt 10 474 m²
Esipovo, Russie
Surface 10 474 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Solnechnogorsk, village d…
$18,89M
Laisser une demande
Entrepôt 468 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 468 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 468 m²
Sol 1
Entrepôt 468 m2 à 33 km de Moscou - Meilleure logistique, maximum d'avantages! 🚀Arrêtez de r…
$785,851
Laisser une demande
Entrepôt 550 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 550 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 550 m²
Sol 1
Lumière Dans le complexe de production et d'entrepôt au format Light Indistrial, des chambre…
$10,267
Laisser une demande
Entrepôt 562 m² dans Esipovo, Russie
Entrepôt 562 m²
Esipovo, Russie
Surface 562 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Solnechnogorsk, village d…
$1,01M
Laisser une demande
Entrepôt 720 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 720 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 720 m²
Sol 1
Entrepôt 720 m2 33 km de Moscou - acheter maintenant, gagner à partir de Janvier 2026! Gére…
$1,21M
Laisser une demande
Entrepôt 8 964 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 8 964 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 8 964 m²
Sol 1
Complexe d'entreposage 8964 m2 à 33 km de Moscou - Votre façon de réussir! 🔥Vous cherchez l'…
$15,05M
Laisser une demande
Entrepôt 936 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 936 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 936 m²
Sol 1
Entrepôt 936 m2 au Central Ring Road : Investir dans la logistique du futur ! (33 km de MKAD…
$1,57M
Laisser une demande
Entrepôt 1 545 m² dans Esipovo, Russie
Entrepôt 1 545 m²
Esipovo, Russie
Surface 1 545 m²
Sol 1
Light Industrial – Vente d'installations de production Nous offrons à la vente des chambres…
$2,79M
Laisser une demande
Entrepôt 3 955 m² dans Esipovo, Russie
Entrepôt 3 955 m²
Esipovo, Russie
Surface 3 955 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, d Solnechnogorsk, villag…
$73,786
Laisser une demande
Entrepôt 19 680 m² dans Solnechnogorsk, Russie
Entrepôt 19 680 m²
Solnechnogorsk, Russie
Surface 19 680 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, d Solnechnogorsk, Chashnikovo,…
$348,411
Laisser une demande
Entrepôt 1 968 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 1 968 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 1 968 m²
Sol 1
Lumière Vente de locaux isolés dans la classe "A" du complexe de production et d'entrepôt N…
$4,00M
Laisser une demande
Entrepôt 504 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 504 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 504 m²
Sol 1
Louez un entrepôt de 504 m2 est la solution idéale pour votre entreprise à seulement 33 km d…
$9,403
Laisser une demande
Entrepôt 14 773 m² dans Radumla, Russie
Entrepôt 14 773 m²
Radumla, Russie
Surface 14 773 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, g Solnechnogorsk, Radumlya, te…
$214,376
Laisser une demande
Entrepôt 1 008 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 1 008 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 1 008 m²
Sol 1
Nous offrons à la location des entrepôts modernes d'une superficie de 1008 m2 avec un emplac…
$18,807
Laisser une demande
Entrepôt 6 348 m² dans Radumla, Russie
Entrepôt 6 348 m²
Radumla, Russie
Surface 6 348 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, g Solnechnogorsk, Radumlya, te…
$92,118
Laisser une demande
Entrepôt 1 540 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 1 540 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 1 540 m²
Sol 1
Lumière Dans le complexe de production et d'entrepôt au format Light Indistrial, des chambre…
$28,739
Laisser une demande
Entrepôt 468 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 468 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 468 m²
Sol 1
Vous recherchez une solution de stockage optimale près de Moscou? Nous vous proposons à la l…
$8,732
Laisser une demande
Entrepôt 1 213 m² dans Yesipovo, Russie
Entrepôt 1 213 m²
Yesipovo, Russie
Surface 1 213 m²
Sol 1
Lumière Vente Dans le complexe de production et d'entreposage au format Light Indastrial, de…
$2,19M
Laisser une demande
Entrepôt 2 219 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 2 219 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 2 219 m²
Sol 1
Lumière Dans le complexe de production et d'entrepôt au format Light Indistrial, des chambre…
$39,109
Laisser une demande
Entrepôt 4 348 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 4 348 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 4 348 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L4345 Dans le complexe de production et d'entrepôt de la classe « A…
$90,132
Laisser une demande
Entrepôt 17 199 m² dans Esipovo, Russie
Entrepôt 17 199 m²
Esipovo, Russie
Surface 17 199 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Solnechnogorsk, village d…
$31,02M
Laisser une demande
Entrepôt 5 908 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 5 908 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 5 908 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Solnechnogorsk, le village …
$12,02M
Laisser une demande
Entrepôt 1 335 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 1 335 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 1 335 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Solnechnogorsk, village …
$24,908
Laisser une demande
Entrepôt 21 352 m² dans Radumla, Russie
Entrepôt 21 352 m²
Radumla, Russie
Surface 21 352 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, g Solnechnogorsk, Rad…
$45,02M
Laisser une demande
Entrepôt 504 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 504 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 504 m²
Sol 1
Achetez votre entrepôt 504 m2 à 33 km de Moscou - Commencez votre entreprise avec succès!🔥Vo…
$846,301
Laisser une demande
Entrepôt 400 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 400 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 400 m²
Sol 1
Entrepôt à louer de 400 m2 - à seulement 33 km de Moscou! La solution parfaite pour optimise…
$7,463
Laisser une demande
Entrepôt 576 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 576 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 576 m²
Sol 1
Louer un entrepôt de 576 m2 à seulement 33 km de Moscou Ring Road et fournir à votre entrepr…
$10,747
Laisser une demande

Types de propriétés en Solnechnogorsky District

propriété commerciale
Realting.com
Aller