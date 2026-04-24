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Appartements à vendre en République de Carélie, Russie

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Appartement 2 chambres dans Avdeevskoe selskoe poselenie, Russie
Appartement 2 chambres
Avdeevskoe selskoe poselenie, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 2/2
A vendre Appartement 2 pièces à Gp. cityeia ❤️ Un appartement avec une histoire qui sent l'e…
$17,490
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