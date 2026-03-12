Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôts à vendre en Ramensky District, Russie

Entrepôt 2 920 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 2 920 m²
Ramensky District, Russie
Surface 2 920 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Ramenskoye, village de Zel…
$23,002
Entrepôt 3 600 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 3 600 m²
Ramensky District, Russie
Surface 3 600 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Ramenskoye, village Ganuso…
$53,672
Entrepôt 2 650 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 2 650 m²
Ramensky District, Russie
Surface 2 650 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Ramensky, village …
$47,168
Entrepôt 1 475 m² dans Chulkovo, Russie
Entrepôt 1 475 m²
Chulkovo, Russie
Surface 1 475 m²
Sol 1
Vente: Classe B+ entrepôt chauffé léger industriel Superficie totale de 1 475 m2 Entrepôt de…
$1,85M
Entrepôt 2 000 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Ramensky District, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Offert en location entrepôt isolé 2000 m2. Lieu: MO, Ramenskoye, village de Borsheva, à 40 k…
$10,223
Entrepôt 3 000 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Ramensky District, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Un entrepôt isolé de 3000 m2 est proposé à la location. Lieu: MO, Ramenskoye, village de Bor…
$15,335
Entrepôt 1 475 m² dans Chulkovo, Russie
Entrepôt 1 475 m²
Chulkovo, Russie
Surface 1 475 m²
Sol 1
A vendre : entrepôt de classe B+ chauffé par léger industriel Superficie totale de 1 475 m2 …
$1,85M
Entrepôt 4 380 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 4 380 m²
Ramensky District, Russie
Surface 4 380 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Ramenskoye, village de Zel…
$34,503
Entrepôt 4 660 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 4 660 m²
Ramensky District, Russie
Surface 4 660 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Ramensky, village …
$82,944
Entrepôt 7 300 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 7 300 m²
Ramensky District, Russie
Surface 7 300 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Ramenskoye, village de Zel…
$57,506
Entrepôt 2 300 m² dans Yurovo, Russie
Entrepôt 2 300 m²
Yurovo, Russie
Surface 2 300 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Ramenskoye, village de Yurov…
$17,635
Entrepôt 5 840 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 5 840 m²
Ramensky District, Russie
Surface 5 840 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Ramenskoye, village de Zel…
$46,005
Entrepôt 3 475 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 3 475 m²
Ramensky District, Russie
Surface 3 475 m²
Sol 1
Superficie de 3 475 m2, un bâtiment détaché. L'entrepôt est divisé en trois sections avec de…
$15,543
Entrepôt 3 200 m² dans Ramenskoïe, Russie
Entrepôt 3 200 m²
Ramenskoïe, Russie
Surface 3 200 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production B est proposée à la location. Région de Moscou, Rame…
$38,848
Entrepôt 100 000 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 100 000 m²
Ramensky District, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Ramensky, village …
$1,71M
Entrepôt 6 971 m² dans Mikhailovskaya Sloboda, Russie
Entrepôt 6 971 m²
Mikhailovskaya Sloboda, Russie
Surface 6 971 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Ramensky, village …
$119,995
Entrepôt 20 740 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 20 740 m²
Ramensky District, Russie
Surface 20 740 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Ramensky, village …
$342,208
Entrepôt 1 700 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 1 700 m²
Bykovo, Russie
Surface 1 700 m²
Sol 1
Entrepôt de classe B à louer La superficie totale de l'entrepôt est de 1700 m2. La hauteur …
$28,050
Entrepôt 4 320 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 4 320 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 4 320 m²
Sol 1
Un espace de rangement chauffé de 4320 m2 est proposé à la location. Lieu : MO, quartier Ram…
$77,288
Entrepôt 55 800 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 55 800 m²
Ramensky District, Russie
Surface 55 800 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5284 Classe Un entrepôt avec UPS intégré est proposé à la location…
$920,694
Entrepôt 720 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 720 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 720 m²
Sol 1
Format d'entrepôt moderne Industrie légère Nous vous invitons à devenir le propriétaire d'u…
$1,01M
Entrepôt 100 000 m² dans Joukovski, Russie
Entrepôt 100 000 m²
Joukovski, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. L'annonce est pertinente à partir de 10 000 m2. Surface…
$3,04M
Entrepôt 8 640 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 8 640 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 8 640 m²
Sol 1
Des entrepôts chauffés sont offerts à la location. Lieu : MO, Ramensky, village Zelenaya Slo…
$154,575
Entrepôt 1 486 m² dans Kulakovo, Russie
Entrepôt 1 486 m²
Kulakovo, Russie
Surface 1 486 m²
Sol 1
Un entrepôt du format Light Industrial est proposé à la vente. Situation: MO, 20 km de Mosco…
$2,09M
Entrepôt 720 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 720 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 720 m²
Sol 1
Un espace de rangement chauffé de 720 m2 est proposé à la location. Lieu : MO, quartier Rame…
$12,881
Entrepôt 2 022 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 2 022 m²
Bykovo, Russie
Surface 2 022 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5279 L'entrepôt de classe B est offert pour sous-location. Lieu: r…
$32,299
Entrepôt 12 960 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 12 960 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 12 960 m²
Sol 1
Nous vous invitons à vous familiariser avec l'offre d'acheter des entrepôts chauffés dans la…
$18,26M
Entrepôt 20 575 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 20 575 m²
Ramensky District, Russie
Surface 20 575 m²
Sol 1
A vendre est offert classe entrepôt "A" L'entrepôt est situé à 32 km de la Ring Road de Mosc…
$24,98M
Entrepôt 743 m² dans Kulakovo, Russie
Entrepôt 743 m²
Kulakovo, Russie
Surface 743 m²
Sol 1
Un entrepôt du format Light Industrial est proposé à la vente. Situation: MO, 20 km de Mosco…
$1,14M
Entrepôt 1 924 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 1 924 m²
Bykovo, Russie
Surface 1 924 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B est offert à la location. Lieu: MO, Ramenskoye, village de Bykovo, 2…
$30,738
