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Immobilier commercial en Ramensky District, Russie

;
Ramenskoïe
3
Bykovo
3
61 propriété total trouvé
Propriété commerciale 120 m² dans Udelnaya, Russie
Propriété commerciale 120 m²
Udelnaya, Russie
Surface 120 m²
Numéro d'objet : 1002. Bâtiment séparé de 120m2 avec fenêtres panoramiques, sur un terrain d…
$323,681
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Entrepôt 2 200 m² dans Chulkovo, Russie
Entrepôt 2 200 m²
Chulkovo, Russie
Surface 2 200 m²
Sol 1
Un bâtiment de production et de stockage est en cours de vente. Ramensky, der. Chulkovo, 403…
$1,83M
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Entrepôt 1 700 m² dans Bahteevo, Russie
Entrepôt 1 700 m²
Bahteevo, Russie
Surface 1 700 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Ramenskoye, village de Bak…
$17,263
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International Property AlertInternational Property Alert
Entrepôt 4 600 m² dans Sofino, Russie
Entrepôt 4 600 m²
Sofino, Russie
Surface 4 600 m²
Sol 1
Surelda. Numéro d'identification: w14514
$70,284
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Entrepôt 1 700 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 1 700 m²
Bykovo, Russie
Surface 1 700 m²
Sol 1
Entrepôt de classe B à louer La superficie totale de l'entrepôt est de 1700 m2. La hauteur …
$30,958
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Entrepôt 20 575 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 20 575 m²
Ramensky District, Russie
Surface 20 575 m²
Sol 1
A vendre est offert classe entrepôt "A" L'entrepôt est situé à 32 km de la Ring Road de Mosc…
$24,96M
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TekceTekce
Entrepôt 3 200 m² dans Ramenskoïe, Russie
Entrepôt 3 200 m²
Ramenskoïe, Russie
Surface 3 200 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production B est proposée à la location. Région de Moscou, Rame…
$38,543
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Entrepôt 4 079 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 4 079 m²
Bykovo, Russie
Surface 4 079 m²
Sol 1
Des entrepôts de classe B sont offerts à la location. Lieu: MO, Ramenskoye, village de Bykov…
$67,122
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Entrepôt 7 013 m² dans Sofino, Russie
Entrepôt 7 013 m²
Sofino, Russie
Surface 7 013 m²
Sol 1
Vente de catégorie Un entrepôt de 7 013 m2 est une installation stratégique de calibre mondi…
$9,40M
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Entrepôt 1 924 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 1 924 m²
Bykovo, Russie
Surface 1 924 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B est offert à la location. Lieu: MO, Ramenskoye, village de Bykovo, 2…
$31,663
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Entrepôt 1 475 m² dans Chulkovo, Russie
Entrepôt 1 475 m²
Chulkovo, Russie
Surface 1 475 m²
Sol 1
A vendre : entrepôt de classe B+ chauffé par léger industriel Superficie totale de 1 475 m2 …
$1,93M
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Entrepôt 9 403 m² dans Kosherovo, Russie
Entrepôt 9 403 m²
Kosherovo, Russie
Surface 9 403 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt est proposé à la location. Situé dans la ville de Ramenskoye, à 39 km d…
$132,615
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Entrepôt 4 320 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 4 320 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 4 320 m²
Sol 1
Offrant un entrepôt industriel léger Nous présentons à votre attention une proposition d'ach…
$6,72M
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Entrepôt 100 000 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 100 000 m²
Ramensky District, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Ramensky, village …
$1,89M
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Entrepôt 32 423 m² dans Sofino, Russie
Entrepôt 32 423 m²
Sofino, Russie
Surface 32 423 m²
Sol 1
Vente de catégorie Un entrepôt de 32.423 m2 est l'objet principal pour les grands projets. …
$43,44M
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Entrepôt 720 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 720 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 720 m²
Sol 1
Format d'entrepôt moderne Industrie légère Nous vous invitons à devenir le propriétaire d'u…
$1,12M
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Entrepôt 39 436 m² dans Sofino, Russie
Entrepôt 39 436 m²
Sofino, Russie
Surface 39 436 m²
Sol 1
Location d'entrepôt en classe A : 39 436 m2 en haut Nous offrons un entrepôt de première cl…
$650,286
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Entrepôt 2 350 m² dans Ramenskoïe, Russie
Entrepôt 2 350 m²
Ramenskoïe, Russie
Surface 2 350 m²
Sol 1
Une installation de production chauffée de classe B est proposée à la location. Région de Mo…
$31,540
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Entrepôt 1 440 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 1 440 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 1 440 m²
Sol 1
Un entrepôt chauffé séparé d'une superficie de 1440 m2 est proposé à la location. Lieu : MO,…
$28,433
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Entrepôt 5 260 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 5 260 m²
Bykovo, Russie
Surface 5 260 m²
Sol 1
Entrepôt de classe B à louer La superficie totale de l'entrepôt est de 5260 m2, dont 70 m2 …
$95,786
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Entrepôt 16 346 m² dans Kulakovo, Russie
Entrepôt 16 346 m²
Kulakovo, Russie
Surface 16 346 m²
Sol 1
Un entrepôt du format Light Industrial est proposé à la vente. Situation: MO, 20 km de Mosco…
$25,36M
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Entrepôt 8 640 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 8 640 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 8 640 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L2701 F-P : Des entrepôts chauffés d'une superficie totale de 24 48…
$13,43M
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Entrepôt 2 972 m² dans Kulakovo, Russie
Entrepôt 2 972 m²
Kulakovo, Russie
Surface 2 972 m²
Sol 1
Un entrepôt du format Light Industrial est proposé à la vente. Situation: MO, 20 km de Mosco…
$4,61M
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Entrepôt 743 m² dans Kulakovo, Russie
Entrepôt 743 m²
Kulakovo, Russie
Surface 743 m²
Sol 1
Un entrepôt du format Light Industrial est proposé à la vente. Situation: MO, 20 km de Mosco…
$1,26M
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Entrepôt 20 740 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 20 740 m²
Ramensky District, Russie
Surface 20 740 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Ramensky, village …
$377,682
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Entrepôt 4 660 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 4 660 m²
Ramensky District, Russie
Surface 4 660 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Ramensky, village …
$91,542
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Entrepôt 1 924 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 1 924 m²
Bykovo, Russie
Surface 1 924 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5280 Un entrepôt de classe B est offert à la location. Lieu: régio…
$31,663
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Entrepôt 1 475 m² dans Chulkovo, Russie
Entrepôt 1 475 m²
Chulkovo, Russie
Surface 1 475 m²
Sol 1
Vente: Classe B+ entrepôt chauffé léger industriel Superficie totale de 1 475 m2 Entrepôt de…
$1,93M
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Entrepôt 1 440 m² dans Konstantinovo, Russie
Entrepôt 1 440 m²
Konstantinovo, Russie
Surface 1 440 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L2697 F-P : Un entrepôt chauffé indépendant d'une superficie de 144…
$2,24M
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Entrepôt 6 500 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 6 500 m²
Ramensky District, Russie
Surface 6 500 m²
Sol 1
Entrepôt isolé de classe C à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 8400 m2 …
$45,837
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