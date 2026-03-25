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Entrepôts à vendre en Pushkinsky District, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 4 400 m² dans Pushkinsky District, Russie
Entrepôt 4 400 m²
Pushkinsky District, Russie
Surface 4 400 m²
Sol 1
Une installation de production chauffée de classe B est proposée à la location. Région de Mo…
$56,682
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Entrepôt 9 500 m² dans Pouchkino, Russie
Entrepôt 9 500 m²
Pouchkino, Russie
Surface 9 500 m²
Sol 1
Offert pour location à long terme - complexe d'entrepôt moderne (2025) La solution idéale p…
$157,353
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Entrepôt 5 500 m² dans Pouchkino, Russie
Entrepôt 5 500 m²
Pouchkino, Russie
Surface 5 500 m²
Sol 1
A vendre est offert une classe d'entrepôt chaud "B+". La superficie totale est de 6500m2. Em…
$12,98M
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Entrepôt 5 000 m² dans Pushkinsky District, Russie
Entrepôt 5 000 m²
Pushkinsky District, Russie
Surface 5 000 m²
Sol 1
A Classe C zone ouverte est offert à la location. Région de Moscou, Pushkino, village d'Ales…
$7,454
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