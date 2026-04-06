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Entrepôts à vendre en Podolsk Urban Okrug, Russie

Podolsk
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70 propriétés total trouvé
Entrepôt 723 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 723 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 723 m²
Sol 1
Un bloc est offert à la location dans le parc industriel moderne Sonkovo classe A format. L…
$11,609
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Entrepôt 1 042 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 042 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 042 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans le parc industriel moderne Koledino Light Indust…
$16,202
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Entrepôt 2 729 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 729 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 729 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans une classe moderne Un parc industriel Koledino d…
$50,917
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Entrepôt 969 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 969 m²
Podolsk, Russie
Surface 969 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans le parc industriel moderne Koledino Light Indust…
$19,086
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Entrepôt 723 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 723 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 723 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la vente dans le parc industriel moderne Sonkovo classe A format. Lieu…
$1,21M
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Entrepôt 2 084 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 084 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 084 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans une classe moderne Un parc industriel Koledino d…
$32,403
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Entrepôt 1 500 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Terrain: 8017m2 Surface du bâtiment : 1500 m2 ABK: 170 m2 Electricité: 630 kW (augmentation …
$27,986
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Entrepôt 1 011 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 011 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 011 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la vente dans le parc industriel moderne Koledino Light Industrial form…
$2,06M
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Entrepôt 754 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 754 m²
Podolsk, Russie
Surface 754 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans le parc industriel moderne Koledino Light Indust…
$14,074
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Entrepôt 980 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 980 m²
Podolsk, Russie
Surface 980 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la vente dans le parc industriel moderne Koledino Light Industrial form…
$1,99M
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Entrepôt 1 023 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 023 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 023 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la vente dans le parc industriel moderne Koledino Light Industrial form…
$2,08M
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Entrepôt 1 500 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Terrain: 8017m2 Surface du bâtiment : 1500 m2 ABK: 170 m2 Electricité: 630 kW (augmentation …
$2,99M
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Entrepôt 1 076 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 076 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 076 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans une classe moderne Un parc industriel Koledino d…
$18,963
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Entrepôt 1 981 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 981 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 981 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la vente dans le parc industriel moderne Koledino Light Industrial form…
$3,74M
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Entrepôt 2 118 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 118 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 118 m²
Sol 1
Le bloc est offert à la location/vente dans une classe moderne Un parc industriel Koledino d…
$37,324
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Entrepôt 1 042 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 042 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 042 m²
Sol 1
Lumière Dans le complexe de production et d'entrepôt de la classe "B+" à louer sont proposés…
$16,202
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Entrepôt 4 942 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 4 942 m²
Podolsk, Russie
Surface 4 942 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Podolsk, village de Koledin…
$10,05M
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Entrepôt 987 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 987 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 987 m²
Sol 1
Industrie légère Dans le complexe de production et d'entrepôt, des chambres isolées avec des…
$18,419
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Entrepôt 1 981 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 981 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 981 m²
Sol 1
Dans le complexe de production et d'entreposage au format Light Indastrial, des chambres iso…
$3,74M
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Entrepôt 3 600 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 3 600 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 3 600 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Podolsk, terrain carré de So…
$48,509
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Entrepôt 1 969 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 969 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 1 969 m²
Sol 1
Industrie légère Dans le complexe de production et d'entrepôt, des chambres isolées avec des…
$36,735
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Entrepôt 11 942 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 11 942 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 11 942 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud chauffé de classe A+ est offert à la location. Région de Moscou, Podolsk, …
$234,080
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Entrepôt 1 023 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 023 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 023 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5633 Dans le complexe industriel et d'entrepôt de classe A, des lo…
$2,08M
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Entrepôt 1 500 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 3
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Podolsk, Mkr Klimovsk, rue L…
$13,993
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Entrepôt 3 724 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 3 724 m²
Podolsk, Russie
Surface 3 724 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production chauffée B est proposée à la vente. Région de Moscou…
$3,61M
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Entrepôt 3 000 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Podolsk, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Podolsk, rue Shamotnaya, 5, …
$46,644
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Entrepôt 552 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 552 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 552 m²
Sol 1
Industrie légère Dans le complexe de production et d'entrepôt, des chambres isolées avec des…
$9,723
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Entrepôt 545 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 545 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 545 m²
Sol 1
Industrie légère Dans le complexe de production et d'entrepôt, des chambres isolées avec des…
$10,163
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Entrepôt 765 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 765 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 765 m²
Sol 1
Industrie légère Dans le complexe de production et d'entrepôt, des chambres isolées avec des…
$1,57M
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Entrepôt 1 219 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 219 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 1 219 m²
Sol 1
Industrie légère Dans le complexe de production et d'entrepôt, des chambres isolées avec des…
$20,852
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