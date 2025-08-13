Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Pionerskij gorodskoj okrug
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Pionerskij gorodskoj okrug, Russie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Pionersky, Russie
Appartement 1 chambre
Pionersky, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 1/5
Le chauffage est central, fenêtres en plastique, plafonds suspendus, Internet, un canapé à 2…
$50
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller