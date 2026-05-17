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Hôtels à vendre en Pionerskij gorodskoj okrug, Russie

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1 propriété total trouvé
Hôtel 3 015 m² dans Pionerskij gorodskoj okrug, Russie
Hôtel 3 015 m²
Pionerskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 3 015 m²
Hôtel sur la côte Pioneer de la mer. Le bâtiment est de quatre étages, avec un grenier et un…
$4,40M
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