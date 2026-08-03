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Propriétées résidentielles à vendre en Orlovskij municipalnyj okrug, Russie

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2 propriétés total trouvé
Maison dans Orlovskij municipalnyj okrug, Russie
Maison
Orlovskij municipalnyj okrug, Russie
Surface 248 m²
Numéro d'objet : 1011. Maison spacieuse construite sur la technologie classique fiable de br…
$124,824
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Maison dans Orlovskij municipalnyj okrug, Russie
Maison
Orlovskij municipalnyj okrug, Russie
Surface 45 m²
Numéro d'objet : 1076. Offre unique: terrain + maison d'usine modulaire sur un projet typiqu…
$56,763
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Caractéristiques des propriétés en Orlovskij municipalnyj okrug, Russie

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