Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. okrug Rybackoe
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en okrug Rybackoe, Russie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Saint-Pétersbourg, Russie
Appartement 1 chambre
Saint-Pétersbourg, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 12/28
Excellent appartement d'une chambre dans une bonne maison de brique classe affaires à cinq m…
$98,222
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en okrug Rybackoe, Russie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller