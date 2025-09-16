Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. okrug Pravobereznyj
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en okrug Pravobereznyj, Russie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Saint-Pétersbourg, Russie
Appartement 2 chambres
Saint-Pétersbourg, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1/10
A vendre appartement dans un lieu de résidence confortable. Maison de brique sur son territ…
$159,044
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en okrug Pravobereznyj, Russie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller