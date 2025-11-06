Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Novoselye
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Novoselye, Russie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Novoselye, Russie
Appartement 2 chambres
Novoselye, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 5/13
$529
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller