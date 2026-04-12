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Loyer mensuel de maisons de ville en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

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Maison de ville dans Pionerskij, Russie
Maison de ville
Pionerskij, Russie
Surface 110 m²
Nombre d'étages 3
Pour une location à long terme maison de ville de 110 m2. 3 étages Objet n°26256-33043
$1,297
par mois
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