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Bâtiments de fabrication en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

propriété commerciale
72
restaurants
3
des bureaux
13
entrepôts
4
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1 propriété total trouvé
Fabrication 146 m² dans Kaliningrad, Russie
Fabrication 146 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 146 m²
Vente du bâtiment sur le terrain, Sovkhoznaya str., pos. Nevsky, district de Guryevsky, Kali…
$117,841
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