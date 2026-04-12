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Bungalows à vendre en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

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Bungalow 3 chambres dans Rodniki, Russie
Bungalow 3 chambres
Rodniki, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 117 m²
Nombre d'étages 1
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