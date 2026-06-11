  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Barinovo

Village de chalets Barinovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$52,523
;
Village de chalets Barinovo
1
Laisser une demande
ID: 37978
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 5681
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 10/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vyborgsky District
  • Ville
    Pervomajskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    Kivennapa Podgornoe,

Localisation sur la carte

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$33,672
Club-house ZK Lejk
Moscou, Russie
depuis
$701,093
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$65,820
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$38,289
Vous regardez
Village de chalets Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$52,523
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$34,434
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Barinovo
Village de chalets Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$54,028
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Barinovo
Village de chalets Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$52,690
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Realting.com
Aller