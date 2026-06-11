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Village de chalets Barinovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
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Village de chalets Barinovo
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Dernière actualisation: 10/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vyborgsky District
  • Ville
    Pervomajskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    Kivennapa Podgornoe,

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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie

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