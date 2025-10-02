  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Levada

Village de chalets Levada

Lehtusi, Russie
$30,164
10
Dernière actualisation: 02/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vsevolozhsky District
  • Ville
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Village
    Lehtusi

Localisation sur la carte

Lehtusi, Russie
Éducation
Soins de santé

Autres complexes
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$15,728
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$26,970
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$126,439
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
