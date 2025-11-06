Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Nemansky District
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Nemansky District, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Neman, Russie
Appartement 2 chambres
Neman, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 3/5
Appartement 2k à vendre dans le centre du Neman! Tout est à distance de marche: arrêt de bus…
$36,867
Caractéristiques des propriétés en Nemansky District, Russie

