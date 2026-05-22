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Chalets à vendre en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie

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2 propriétés total trouvé
Chalet dans Martemanovo, Russie
Chalet
Martemanovo, Russie
Surface 156 m²
Numéro de l'objet: 1006. Club est un complexe moderne de petite taille de classe de confort,…
$280,886
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Chalet dans Martemanovo, Russie
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Martemanovo, Russie
Surface 156 m²
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Caractéristiques des propriétés en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie

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