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Entrepôts à vendre en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie

propriété commerciale
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13 propriétés total trouvé
Entrepôt 8 300 m² dans Aprelevka, Russie
Entrepôt 8 300 m²
Aprelevka, Russie
Surface 8 300 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w7425 Le complexe se compose de 3 bâtiments séparés (1415 m2, 3237 …
$6,73M
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Entrepôt 16 042 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 16 042 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 16 042 m²
Sol 1
Le propriétaire loue un complexe d'entrepôt moderne de classe A, 16 042 m2 dans le technopar…
$283,974
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Entrepôt 6 588 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 6 588 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 6588 m2…
$116,620
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Entrepôt 5 500 m² dans Petrovskoe, Russie
Entrepôt 5 500 m²
Petrovskoe, Russie
Surface 5 500 m²
Sol 1
Un complexe immobilier de classe B est proposé à la vente. La superficie totale est de 6300 …
$3,02M
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Entrepôt 32 346 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 32 346 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 32 346 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 32 346 …
$572,586
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Entrepôt 9 716 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 9 716 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 9 716 m²
Sol 1
Le propriétaire loue un complexe d'entrepôt moderne de classe A, 9 716 m2 dans le technopark…
$171,992
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Entrepôt 6 588 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 6 588 m²
Sol 1
Le propriétaire loue un complexe d'entrepôt moderne de la classe A, 6 588 m2 dans le technop…
$116,620
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Entrepôt 7 000 m² dans Martemanovo, Russie
Entrepôt 7 000 m²
Martemanovo, Russie
Surface 7 000 m²
Sol 1
Un complexe de production et d'entrepôt est proposé à la vente. Situé dans le quartier Naro-…
$5,69M
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Entrepôt 2 949 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 2 949 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 2 949 m²
Sol 1
Solutions de planification flexibles avec possibilité d'ABC. - système de contrôle d'accès 2…
$42,795
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Entrepôt 16 042 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 16 042 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 16 042 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 16042 m…
$283,974
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Entrepôt 4 842 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 4 842 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 4 842 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L8043 Le complexe d'entrepôts de classe A offre à la location une s…
$53,995
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Entrepôt 9 716 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 9 716 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 9 716 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 9716 m2…
$171,992
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Entrepôt 1 649 m² dans Kalininets, Russie
Entrepôt 1 649 m²
Kalininets, Russie
Surface 1 649 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Naro-Fominsk, Kalininets p. 25…
$23,927
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