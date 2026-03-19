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Entrepôts à vendre en Lyuberetsky District, Russie

Tomilino
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25 propriétés total trouvé
Entrepôt 2 372 m² dans Lioubertsy, Russie
Entrepôt 2 372 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 2 372 m²
Sol 1
Un complexe immobilier chauffé de classe B est proposé à la location. Région de Moscou, g Ly…
$29,695
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Entrepôt 10 900 m² dans Dzerzhinsky, Russie
Entrepôt 10 900 m²
Dzerzhinsky, Russie
Surface 10 900 m²
Sol 1
Charger 6 tonnes/m2. Grille 6-12-24. 2 ascenseurs pour passagers (GP 2 t.) 20 portes (9 droi…
$184,974
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Entrepôt 835 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 835 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 835 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13784
$1,44M
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Entrepôt 5 000 m² dans Kraskovo, Russie
Entrepôt 5 000 m²
Kraskovo, Russie
Surface 5 000 m²
Sol 1
A Classe C zone ouverte est offert à la location. Région de Moscou, g Lyubertsy, Kraskovo, p…
$13,910
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Entrepôt 2 960 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 2 960 m²
Tomilino, Russie
Surface 2 960 m²
Sol 1
Une classe Un entrepôt chaud chauffé est offert à la location. Région de Moscou, g Lyouberts…
$52,942
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Entrepôt 1 034 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 1 034 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 1 034 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13785
$1,79M
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Entrepôt 615 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 615 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 615 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13782
$1,06M
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Entrepôt 2 083 m² dans Kraskovo, Russie
Entrepôt 2 083 m²
Kraskovo, Russie
Surface 2 083 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production B est proposée à la location. Région de Moscou, g Ly…
$14,487
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Entrepôt 4 095 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 4 095 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 4 095 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13791
$8,48M
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Entrepôt 1 635 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 1 635 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 1 635 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13787
$2,83M
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Entrepôt 818 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 818 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 818 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13783
$1,41M
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Entrepôt 9 500 m² dans Lioubertsy, Russie
Entrepôt 9 500 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 9 500 m²
Sol 1
Un complexe de production et d'entrepôt est proposé à la vente. La superficie totale des bât…
$9,54M
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Entrepôt 602 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 602 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 602 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13781
$1,04M
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Entrepôt 4 395 m² dans Motyakovo, Russie
Entrepôt 4 395 m²
Motyakovo, Russie
Surface 4 395 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud chauffé de classe B+ est proposé à la location. Région de Moscou, d Lyoube…
$52,401
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Entrepôt 1 512 m² dans Chkalovo, Russie
Entrepôt 1 512 m²
Chkalovo, Russie
Surface 1 512 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5295 Léger entrepôt industriel est disponible à la location. Lieu:…
$27,041
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Entrepôt 2 200 m² dans Motyakovo, Russie
Entrepôt 2 200 m²
Motyakovo, Russie
Surface 2 200 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, g Lyubertsy, village Motiako…
$26,230
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Entrepôt 3 050 m² dans Kraskovo, Russie
Entrepôt 3 050 m²
Kraskovo, Russie
Surface 3 050 m²
Sol 3
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, g Lyubertsy, Kraskovo, passa…
$24,245
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Entrepôt 4 395 m² dans Motyakovo, Russie
Entrepôt 4 395 m²
Motyakovo, Russie
Surface 4 395 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B+ chaud est proposé à la vente. Région de Moscou, d Lyoubertsy, villa…
$5,24M
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Entrepôt 7 923 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 7 923 m²
Tomilino, Russie
Surface 7 923 m²
Sol 1
Une classe Un entrepôt chaud chauffé est offert à la location. Région de Moscou, g Lyouberts…
$141,696
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Entrepôt 30 000 m² dans Kraskovo, Russie
Entrepôt 30 000 m²
Kraskovo, Russie
Surface 30 000 m²
Sol 1
A Classe B complexe immobilier est offert à la vente. Région de Moscou, g Lyubertsy, Kraskov…
$29,81M
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Entrepôt 1 203 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 1 203 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 1 203 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13786
$2,08M
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Entrepôt 5 504 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 5 504 m²
Tomilino, Russie
Surface 5 504 m²
Sol 1
A Classe B complexe de propriétés chauffées est proposé à la vente. Région de Moscou, g Lyob…
$6,56M
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Entrepôt 8 600 m² dans Dzerzhinsky, Russie
Entrepôt 8 600 m²
Dzerzhinsky, Russie
Surface 8 600 m²
Sol 1
Le complexe d'entrepôt de la classe "B" est situé à 500 mètres de la Ring Road de Moscou à D…
$123,897
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Entrepôt 4 165 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 4 165 m²
Tomilino, Russie
Surface 4 165 m²
Sol 1
Une classe Un entrepôt chaud chauffé est offert à la location. Région de Moscou, g Lyouberts…
$74,493
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Entrepôt 2 963 m² dans Kraskovo, Russie
Entrepôt 2 963 m²
Kraskovo, Russie
Surface 2 963 m²
Sol 2
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, g Lyubertsy, Kraskovo, passa…
$23,551
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