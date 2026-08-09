Bureaux à vendre en Lyuberetsky District, Russie

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propriété commerciale
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46 propriétés total trouvé
Bureau 67 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 67 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 67 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$276,112
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$88,650
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Bureau 24 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 24 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 24 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$102,154
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TekceTekce
Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$88,650
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$94,027
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Bureau 28 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 28 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 28 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$129,186
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Bureau 67 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 67 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 67 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$274,413
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Bureau 62 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 62 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 62 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$253,714
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$88,650
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Bureau 28 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 28 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 28 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$133,362
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Bureau 24 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 24 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 24 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$103,373
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$94,444
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Bureau 24 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 24 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 24 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$113,125
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$95,473
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Bureau 24 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 24 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 24 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$111,906
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Bureau 67 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 67 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 67 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$285,451
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$90,329
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$91,100
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$89,930
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Bureau 28 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 28 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 28 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$116,657
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$89,043
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$89,043
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Bureau 20 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 20 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 20 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$90,698
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Bureau 62 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 62 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 62 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$252,154
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Bureau 62 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 62 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 62 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$257,615
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Bureau 67 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 67 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 67 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$274,413
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Bureau 62 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 62 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 62 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$263,856
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Bureau 24 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 24 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 24 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$101,544
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Bureau 24 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 24 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 24 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$107,944
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Bureau 24 m² dans Lioubertsy, Russie
Bureau 24 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 24 m²
Le complexe est un bâtiment de 27 étages avec un centre d'affaires de classe B+. Le projet e…
$102,764
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