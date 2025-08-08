Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Lyuban
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Lyuban, Russie

Maison 3 chambres dans Lyuban, Russie
Maison 3 chambres
Lyuban, Russie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Sol 1/2
A vendre maison de deux étages d'une superficie totale de 95,8 mètres carrés. mètres sur le …
$62,499
