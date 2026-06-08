Villas à vendre en Levokumsky District, Russie

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Villa dans Levokumsky District, Russie
Villa
Levokumsky District, Russie
$812,478
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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