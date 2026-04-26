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Propriétées résidentielles à vendre en Levokumsky District, Russie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Levokumsky District, Russie
Maison 4 chambres
Levokumsky District, Russie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 85 m²
Sol 2/2
Une charmante maison de vacances en bord de mer de trois appartements à vendre dans le beau …
$811,880
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
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Caractéristiques des propriétés en Levokumsky District, Russie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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