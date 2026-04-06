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Entrepôts à vendre en Kstovsky District, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 1 500 m² dans Kstovsky District, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Kstovsky District, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. Région de Nijni Novgorod, district de K…
$1,36M
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Entrepôt 3 000 m² dans Kstovsky District, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Kstovsky District, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la location. Région de Nijni Novgorod, district de …
$27,613
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Entrepôt 6 000 m² dans Kstovsky District, Russie
Entrepôt 6 000 m²
Kstovsky District, Russie
Surface 6 000 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la location. Région de Nijni Novgorod, district de …
$55,226
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Entrepôt 9 000 m² dans Kstovsky District, Russie
Entrepôt 9 000 m²
Kstovsky District, Russie
Surface 9 000 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. Région de Nijni Novgorod, district de K…
$8,17M
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Entrepôt 3 000 m² dans Kstovsky District, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Kstovsky District, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. Région de Nijni Novgorod, district de K…
$2,72M
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Entrepôt 9 000 m² dans Kstovsky District, Russie
Entrepôt 9 000 m²
Kstovsky District, Russie
Surface 9 000 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la location. Région de Nijni Novgorod, district de …
$82,839
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Entrepôt 1 500 m² dans Kstovsky District, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Kstovsky District, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la location. Région de Nijni Novgorod, district de …
$13,807
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Entrepôt 6 000 m² dans Kstovsky District, Russie
Entrepôt 6 000 m²
Kstovsky District, Russie
Surface 6 000 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. Région de Nijni Novgorod, district de K…
$5,45M
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