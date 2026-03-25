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Entrepôts à vendre en Krasnogorsky District, Russie

Otradnoe
6
Krasnogorsk
3
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9 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 400 m² dans Krasnogorsk, Russie
Entrepôt 1 400 m²
Krasnogorsk, Russie
Surface 1 400 m²
Sol 3
Numéro d'identification: L4979 L'espace de production et d'entrepôt est offert à la location…
$17,392
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Entrepôt 1 400 m² dans Krasnogorsk, Russie
Entrepôt 1 400 m²
Krasnogorsk, Russie
Surface 1 400 m²
Sol 3
Numéro d'identification: L5859 - Oui. L'espace de production et d'entrepôt est offert à la l…
$17,392
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Entrepôt 9 005 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 9 005 m²
Otradnoe, Russie
Surface 9 005 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w11957 Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Il est situé …
$19,25M
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Entrepôt 9 216 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 9 216 m²
Otradnoe, Russie
Surface 9 216 m²
Sol 1
Bâtiment d'entrepôt moderne forme rectangulaire, cadre en métal d'acier, structures de ferme…
$19,46M
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Entrepôt 1 944 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 1 944 m²
Otradnoe, Russie
Surface 1 944 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Krasnogorsk, village …
$4,11M
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Entrepôt 1 511 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 1 511 m²
Otradnoe, Russie
Surface 1 511 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Krasnogorsk, village …
$3,19M
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Entrepôt 8 389 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 8 389 m²
Otradnoe, Russie
Surface 8 389 m²
Sol 1
Bâtiment d'entrepôt moderne forme rectangulaire, cadre en métal d'acier, structures de ferme…
$17,72M
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Entrepôt 1 656 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 1 656 m²
Otradnoe, Russie
Surface 1 656 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Krasnogorsk, village …
$3,50M
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Entrepôt 1 400 m² dans Krasnogorsk, Russie
Entrepôt 1 400 m²
Krasnogorsk, Russie
Surface 1 400 m²
Sol 6
Numéro d'identification: L5857 - Oui. L'espace de production et d'entrepôt est offert à la l…
$17,392
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