  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Korotka District
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Korotka District, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kirovsk, Russie
Appartement 1 chambre
Kirovsk, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 2/9
Confortable, moderne, confortable appartement d'une pièce est offert. Léger, ensoleillé, les…
$98,748
