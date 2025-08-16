Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Kirovsk
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kirovsk, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kirovsk, Russie
Appartement 2 chambres
Kirovsk, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 2/9
Confortable, moderne, confortable appartement de deux pièces est offert. Léger, ensoleillé, …
$99,058
