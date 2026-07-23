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Entrepôts à vendre en Kirov Oblast, Russie

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Entrepôt 3 157 m² dans Kirov, Russie
Entrepôt 3 157 m²
Kirov, Russie
Surface 3 157 m²
Sol 1
L'installation comprend des zones de production, d'entreposage et d'ingénierie qui permetten…
$2,29M
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