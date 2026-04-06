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Entrepôts à vendre en Khimki Urban Okrug, Russie

Khimki
8
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12 propriétés total trouvé
Entrepôt 3 390 m² dans Khimki Urban Okrug, Russie
Entrepôt 3 390 m²
Khimki Urban Okrug, Russie
Surface 3 390 m²
Sol 1
Sherrison FEZ microdistrict. A 14 km de la Ring Road de Moscou le long de l'autoroute de Len…
$62,195
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Entrepôt 3 429 m² dans Khimki, Russie
Entrepôt 3 429 m²
Khimki, Russie
Surface 3 429 m²
Sol 1
1 et 1 143 m2, 2 et 1 141.6 m2, 3 et 1 144.3 m2 La hauteur des plafonds est 1 et. 9m, 2 et. …
$6,74M
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Entrepôt 1 500 m² dans Khimki, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Khimki, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
hauteur des plafonds: la surface de travail est de 7m2, dans le patin - 9m2 (approprié pour …
$27,986
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Entrepôt 4 390 m² dans Perepecino, Russie
Entrepôt 4 390 m²
Perepecino, Russie
Surface 4 390 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, district de Solnechnogorsk, …
$68,255
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Entrepôt 5 184 m² dans Khimki, Russie
Entrepôt 5 184 m²
Khimki, Russie
Surface 5 184 m²
Sol 1
1 et 1 731 m2, 2 et 1 726 m2, 3 et 1 727 m2. La hauteur des plafonds est 1 et. 9m, 2 et. 6m,…
$10,19M
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Entrepôt 2 000 m² dans Khimki, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Khimki, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Khimki, mkr Skhodnya, Nekr…
$37,315
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Entrepôt 2 000 m² dans Khimki, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Khimki, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Khimki, mkr Podrezkovo, kv…
$26,120
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Entrepôt 4 446 m² dans Perepecino, Russie
Entrepôt 4 446 m²
Perepecino, Russie
Surface 4 446 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Solnechnogorsk, vi…
$78,711
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Entrepôt 1 721 m² dans Khimki, Russie
Entrepôt 1 721 m²
Khimki, Russie
Surface 1 721 m²
Sol 1
1 et 575 m2, 2 et 573 m2, 3 et 573 m2. La hauteur des plafonds est 1 et. 9m, 2 et. 6m, 3 et.…
$3,39M
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Entrepôt 3 800 m² dans Khimki, Russie
Entrepôt 3 800 m²
Khimki, Russie
Surface 3 800 m²
Sol 1
Une base unique est à vendre, déjà 90 % occupé par les locataires, apportant un revenu passi…
$2,72M
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Entrepôt 8 250 m² dans Perepecino, Russie
Entrepôt 8 250 m²
Perepecino, Russie
Surface 8 250 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, district de Solnechnogorsk, vi…
$146,057
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Entrepôt 3 368 m² dans Khimki, Russie
Entrepôt 3 368 m²
Khimki, Russie
Surface 3 368 m²
Sol 3
2 ascenseurs. Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w14162
$7,45M
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