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Entrepôts à vendre en Kalininsky District, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 1 500 m² dans Kalininsky District, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Kalininsky District, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. Région de Tver, district de Kalininsky,…
$1,10M
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Entrepôt 4 500 m² dans Kalininsky District, Russie
Entrepôt 4 500 m²
Kalininsky District, Russie
Surface 4 500 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Superficie totale de 4500…
$43,648
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Entrepôt 1 500 m² dans Kalininsky District, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Kalininsky District, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la location. Région de Tver, district de Kalininsky…
$14,549
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Entrepôt 3 000 m² dans Kalininsky District, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Kalininsky District, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. Région de Tver, district de Kalininsky,…
$2,20M
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Entrepôt 4 500 m² dans Kalininsky District, Russie
Entrepôt 4 500 m²
Kalininsky District, Russie
Surface 4 500 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. Région de Tver, district de Kalininsky,…
$3,30M
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Entrepôt 3 000 m² dans Kalininsky District, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Kalininsky District, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la location. Région de Tver, district de Kalininsky…
$29,099
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