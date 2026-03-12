Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Oblast de Kaliningrad
  4. Résidentiel
  5. Bungalow

Bungalows à vendre en Oblast de Kaliningrad, Russie

1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Rodniki, Russie
Bungalow 3 chambres
Rodniki, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 117 m²
Nombre d'étages 1
Prix ​​sur demande
Agence
Ненахова
Langues
Русский
Caractéristiques des propriétés en Oblast de Kaliningrad, Russie

