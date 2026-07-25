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Loyer mensuel de Maisons en Kaarosta District, Russie

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1 propriété total trouvé
Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb dans Nizinskoe selskoe poselenie, Russie
Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb
Nizinskoe selskoe poselenie, Russie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 166 m²
Nombre d'étages 1
Première location: Superbe maison de 3 chambres avec cuisine ouverte et salon.* Taille: Surf…
$1,700
par mois
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