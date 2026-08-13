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Chalets à vendre en Oblast d'Irkoutsk, Russie

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1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Irkoutsk, Russie
Chalet 3 chambres
Irkoutsk, Russie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
Je vendrai 3 maisons, 3 terrains, formés en un seul terrain de 35 acres, sans clôtures, dans…
$603,131
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