  2. Russie
  3. Gusevsky District
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Gusevsky District, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Gusev, Russie
Appartement 1 chambre
Gusev, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 3/3
Immobilier dans les petites villes historiques de la région de Kaliningrad. Tout le monde av…
$31,920
Caractéristiques des propriétés en Gusevsky District, Russie

